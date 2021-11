Nessuna ombra sui trial di Pfizer, dubbi invece sull'Fda americana

Un articolo di giornalismo investigativo appena pubblicato su Bmj getta ombre sulla sperimentazione di fase 3 in base alla quale è stata concessa la prima autorizzazione d’uso per il vaccino di Pfizer/BioNTech, perché rileva gravi carenze nelle procedure utilizzate da Ventavia, un’organizzazione di ricerca clinica che ha avuto in carico la sperimentazione su una parte dei volontari nello studio di fase 3 che ha portato alla prima autorizzazione del vaccino. Utilizzando le parole del suo autore: “Un direttore regionale che è stato impiegato presso l’organizzazione di ricerca Ventavia Research Group ha detto al Bmj che la società ha falsificato i dati, ha svelato chi avesse avuto il trattamento, ha impiegato vaccinatori non adeguatamente formati ed è stata lenta nel reagire alle notizie di eventi avversi provenienti dallo studio di fase 3 di Pfizer”. Ad aggravare le cose, il direttore regionale in questione, o meglio la direttrice, Brook Jackson, dopo sole due settimane di lavoro presso l’azienda è stata licenziata in tronco non appena ha avvisato Fda dei problemi che riscontrava, dato che nessuno nella sua azienda sembrava reagire; ma secondo Bmj, Fda non ha in nessun modo reagito, né ha mandato i suoi ispettori presso Ventavia.

