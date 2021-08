Ora serve tracciare le catene di contagio o rendere obbligatorio il vaccino

Ammettiamolo. L’attuale versione del green pass all’italiana è una mezza ciofeca tecnologica e un pasticcio legale e organizzativo. E qui lo scrive chi, a marzo 2020, poche settimane dopo lo scoppio della pandemia, fu tra i primi a proporne l’adozione – per difendere la libertà di circolazione intraeuropea dalle chiusure unilaterali delle frontiere disposte dai singoli stati – all’E-Health Network della Commissione europea, oltre che al governo Conte e a una delegazione del Parlamento italiano. Il risultato, allora, fu di ricevere insulti in Italia e sarcasmo da molti partner europei, che all’epoca consideravano il Covid-19 come problema circoscritto a qualche focolaio italiano. Oggi la risposta razionale più corretta ai deliri paralogici dei #NoPass, quella grande chiesa antiscientifica e discalculica che passa dal “Che Guevara” Landini e arriva fino a Madre Giorgia, passando da Forza Nuova attraverso Agamben e Cacciari, non è nascondere i limiti di questa frettolosa versione di certificazione sanitaria. Il dovere dell’onestà intellettuale impone di ricordare che, in questa attuale modalità, il “Covid Certificate” europeo è stato concepito per favorire la mobilità transfrontaliera, non per sedersi al tavolo interno della Pizzeria Bella Napoli. Ma proprio per questo, esso nasce come strumento per garantire la libertà individuale di movimento contro l’arbitrio degli Stati che chiudono unilateralmente i propri confini nella notte della pandemia in cui tutti viaggiatori sono potenziali untori. E’ stato correttamente concepito, in associazione a un regolare documento d’identità, per favorire la libera circolazione, i viaggi e il turismo in tutta Europa. In merito, ascoltare le gutturali rimostranze di postfascisti autonominatisi difensori dei princìpi liberali è quantomeno surreale. Per stroncare le deliranti argomentazioni dei #NoPass è tuttavia necessario riportare il discorso sui corretti piani razionali. L’Europa e l’Italia non hanno tuttora definito, dopo 18 mesi di immani distruzioni economiche e centinaia di migliaia di vittime, un adeguato piano di risposta pandemica. Poiché va garantita la libertà di circolazione nell’Unione, ne consegue necessariamente che ogni soluzione razionale in tema debba essere di profilo europeo.

