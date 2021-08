Sugli obblighi vaccinali la Costituzione è rispettata in pieno

Di fronte ai rischi cui la pandemia ha esposto la salute di tutti, le democrazie liberali hanno agito in più direzioni. Hanno sostenuto, con robuste iniezioni di spesa pubblica, le ricerche e le sperimentazioni volte all’individuazione di vaccini efficaci, da utilizzare su larga scala. Hanno imposto limitazioni generali all’esercizio di alcuni diritti, come la libertà di circolazione. E’ comprensibile che il condizionamento di quei diritti sollevi dubbi e obiezioni, nelle sedi istituzionali e in quelle scientifiche. Vi è, tuttavia, un limite da non superare. E’ quello di ricorrere ad argomentazioni fondate sull’assunto che ci si trovi davanti a un dilemma per il quale si danno soltanto due soluzioni, tra loro contrapposte, ossia la salvaguardia delle libertà individuali o l’accettazione dell’obbligo di vaccinarsi.

