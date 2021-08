Così il farmaceutico guarda al Pnrr per dare slancio alla ricerca

La Merck è al lavoro per supportare lo sviluppo e la produzione di vaccini e trattamenti basati sull’mRna. Inoltre è già in sperimentazione di fase 2 un potenziale trattamento per i pazienti con polmonite da Covid. Ma sono in arrivo novità importanti anche nel campo dell’immuno-oncologia e cardiologia. Quanto al settore farmaceutico, si dovrà sfruttare a pieno l’occasione del Pnrr per attrarre investimenti verso un’industria che può rappresentare un volano di crescita e innovazione per l’intero paese. A raccontarcelo è Jan Kirsten, general manager per il business healthcare di Merck in Italia dal 1° luglio 2021.

