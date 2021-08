Contro il Covid servono solo i vaccini seri

A più di un anno e mezzo dall’inizio dell’epidemia, l’intera popolazione della città cinese di Wuhan, undici milioni di persone, sarà testata alla ricerca del virus Sars-CoV-2. Non sarà un’indagine scientifica, tutt’altro: nelle ultime settimane i casi di Covid in Cina stanno aumentando in modo preoccupante, ci sono almeno trecento contagiati in quindici diverse province e le mosse delle autorità cinesi – di nuovo chiusure, controlli ossessivi, test obbligatori – fanno sospettare un evidente nervosismo anche tra le autorità del Partito comunista cinese.

