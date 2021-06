“Libertà di scelta per la seconda dose AstraZeneca”. Draghi cambia la decisione di Speranza

“Se una persona lo vuole, è libera di fare la seconda dose di AstraZeneca” dice Mario Draghi, riparando alla caotica strategia del governo sulla vaccinazione eterologa: “C’è stata confusione negli ultimi giorni”, ha ammesso il presidente del Consiglio, pur consigliando di fare il mix vaccinale (“l’eterologa funziona, io la farò”). Quando martedì 15 giugno con Enrico Bucci abbiamo scritto che imponendo il mix agli under 60 che avevano ricevuto la prima dose AstraZeneca il governo aveva fatto una scelta non basata sulle evidenze ma sull’emotività del tragico caso di Camilla Canepa, quasi nessuno si era espresso sull’argomento. L’ha fatto il giorno dopo, sempre sul Foglio, l’ex direttore generale dell’Aifa Luca Pani, parlando di una decisione di Aifa “assolutamente irrazionale sul piano regolatorio, fornendo solo delle deboli prove a supporto”. E dopo di lui un altro ex dg di Aifa, Mario Melazzini, che all’Huffington Post ha detto che sulla vaccinazione cosiddetta eterologa ci sono “dati non ancora sufficienti per avere un forte valore scientifico: mi auguro che la strada scelta sia quella giusta, ma non è di auguri che nutriamo la scienza”. Infine si è espressa l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, dicendo che “non darà una raccomandazione precisa” perché “il livello di prove è limitato”. Non ci sono abbastanza dati.

