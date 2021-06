Depoliticizzare l'Aifa e i vaccini

Pani e Melazzini, due ex dg, criticano l’agenzia per il sì al mix senza dati

Su questo giornale, due giorni fa, l’ex direttore generale dell’Aifa Luca Pani aveva duramente criticato la decisione dell’Agenzia del farmaco di autorizzare il mix vaccinale dopo la prima dose di AstraZeneca: “L’Aifa non si premura di spiegare nei dettagli perché prenda questa decisione, assolutamente irrazionale sul piano regolatorio, fornendo solo delle deboli prove a supporto. Deboli sono gli studi clinici citati e pubblicati solo nelle ultime settimane, che possono contare su poche centinaia di pazienti e non condotti in un ambiente controllato come quello delle sperimentazioni cliniche registrative che dovrebbero essere le uniche a meritare l’attenzione di una Agenzia regolatoria”.