Le origini del disastro sui vaccini

A un certo punto non si capisce se prevalga l’ignoranza, la malafede o la partigianeria politica che offusca l’intelletto. Ma per far affermare ai dati l’esatto contrario di quanto sostengono deve essere una di queste tre cose. Parliamo del Fatto quotidiano, che in prima pagina denuncia che l’Italia è il paese dell’Unione europea con il maggior numero di decessi a causa del Covid attribuendo la responsabilità di questo disastro al commissario Francesco Paolo Figliuolo e alla sua “strategia errata”.

