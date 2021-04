La Fda sospende J&J nel giorno in cui J&J arriva in Italia

Sei episodi sospetti su oltre 6,8 milioni di somministrazioni: numeri infinitesimali, ma sufficienti per alzare il livello di attenzione su Johnson & Johnson. La Food and drugs administration, insieme ai Centers for disease control & prevention, ha infatti raccomandato di sospendere momentaneamente l'utilizzo del vaccino statunitense "per eccesso di prudenza", secondo cui verrà effettuato un supplemento d'indagine nelle prossime ore. Analogamente con quanto è successo per AstraZeneca, la frenata sarebbe arrivata in seguito ad alcune "rare ma gravi tipologie di coaguli sanguigni riscontrate dopo l'inoculazione del vaccino". Viene inoltre specificato che la terapia indicata per la patologia in questione è diversa da quella per le trombosi ordinarie: in tutti i sei casi si tratta di donne fra i 18 e i 48 anni, di cui una deceduta e una ricoverata in gravi condizioni in un ospedale del Nebraska.

