Il vaccino no-profit ucciso dalla retorica anti-profit

Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo per aiutare i paesi poveri, AstraZeneca è accusata per le sue inadempienze contrattuali di speculare e vendere a chi paga di più. Rinunciare ai profitti non serve a evitare le reazioni pavloviane a un fallimento industriale: il caso AZ mostra a Big Pharma quanto è rischioso decidere di non guadagnare.

Sembra un paradosso, ma la retorica anti-profitto sta uccidendo nella culla l’unico vaccino no-profit. E ovviamente questo avrà conseguenze anche su tutti quelli che potrebbero venire in futuro e, forse, non verranno più. E’ la potenza della narrazione, che si è imposta sulla realtà e sui dati di fatto. Parliamo ovviamente del caso AstraZeneca, il vaccino al centro delle polemiche negli ultimi mesi per problemi sulla sicurezza (gli ormai rarissimi casi trombotici) e per il mancato rispetto delle consegne, in particolar modo verso l’Unione europea con cui ormai l’azienda è ai ferri corti e a un passo dalla battaglia legale.