Niente giallo ad Anagni

A due giorni dall’articolo con cui la Stampa ha rivelato la presenza di 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca nello stabilimento Catalent di Anagni, si continua a parlare di “dosi nascoste” o “giallo di Anagni”. Ma in realtà al momento, in assenza di nuovi elementi e lasciando da parte speculazioni e insinuazioni, sui lotti stoccati nello stabilimento non c’è alcun mistero. I vaccini non erano “nascosti”, ma conservati esattamente dove dovevano essere. La notizia clamorosa sarebbe stata se, all’opposto, le autorità non li avessero trovati lì. Come sono andate le cose? La Commissione europea, da tempo in conflitto con la casa farmaceutica per il mancato rispetto delle consegne, sabato scorso ha chiesto al governo italiano, così ricostruisce Palazzo Chigi, “di verificare alcuni lotti di vaccini presso lo stabilimento di produzione ad Anagni”.

