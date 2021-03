È questo il momento giusto per ripensare i brevetti dei farmaci

Fra i tanti problemi che la pandemia da SarsCov-2 ha evidenziato vi è la discussione sulla liceità di un brevetto quando si ha a che fare con milioni di morti e la disponibilità di un vaccino rimane insufficiente. Se le multinazionali proprietarie del brevetto dei vaccini avessero per tempo moltiplicato le possibilità produttive concedendo licenze ad altri produttori non saremmo di fronte a questa ecatombe. Alternativamente, le autorità nazionali o europee avrebbero potuto imporre licenze obbligatorie sempre considerando che una pandemia non può aspettare lunghe trattative per produrre prodotti fondamentali non solo per la salute, ma anche per l’economia. Non solo, è anche importante ricordare che la disponibilità dei vaccini deve essere estesa ai paesi a basso reddito non per ragioni di beneficenza, ma per evitare che circolando il virus si formino varianti insensibili agli attuali vaccini.

