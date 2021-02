Cosa chiedono i medici per onorare la memoria dei 328 caduti

328 caduti. Non in una guerra convenzionale ma nella battaglia quotidiana contro un virus insidioso fronteggiato, in trincea, nella carenza dei più elementari dispositivi di protezione. “Porto con me il ricordo dei colleghi che indossavano calzari realizzati con le buste dell’immondizia – dichiara al Foglio Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Ciò che è accaduto è inspiegabile e inaccettabile perché ogni cittadino ha il diritto di lavorare in piena sicurezza. Il fatto poi che questa strage si sia consumata non in una fabbrica ma in una struttura sanitaria accresce lo sgomento”.

