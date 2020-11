"Il Pronto soccorso sta esplodendo". L'emergenza Covid arriva in Calabria

“Il Pronto soccorso sta esplodendo, non riusciamo a garantire cure adeguate né una permanenza dignitosa ai pazienti”, dice un dirigente medico del Pronto soccorso di Cosenza. Chi sostiene che siano pieni solo di persone impaurite che in realtà non hanno bisogno di cure urgenti dovrebbe fare un giro all'ospedale di Cosenza, nell'unica regione d'Italia a essere finita in zona rossa non per il numero di contagi ma per l'incapacità del sistema sanitario di gestire la seconda ondata di Covid-19.

