Benvenuti in Calabria, dove anche la sciatteria è commissariata

L’ingegner Domenico Pallaria, super dirigente della Regione Calabria, messo a capo della struttura speciale che doveva coordinare le attività per il contenimento dell’emergenza sanitaria, disse in tv a marzo di non sapere che cos’è un ventilatore e fu costretto a dimettersi. Otto mesi dopo, il commissario per la sanità Saverio Cotticelli, generale dei Carabinieri in pensione, ha detto, sempre in tv, di non sapere che avrebbe dovuto redigere lui il piano Covid per la Regione. Come suo successore, è stato scelto Giuseppe Zuccatelli, già presidente dell’Agenas, ormai noto alle cronache per aver detto – in un video di mesi fa tornato d’attualità via Twitter nelle ultime ore – che “le mascherine non servono a un cazzo. Serve il distanziamento. Per contagiarti devo baciarti per 15 minuti”.

