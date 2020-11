Perché la settimana prossima potrebbe essere quella del lockdown nazionale

Dal 15 novembre in poi ci si aspetta un appiattimento della curva per effetto delle misure introdotte. In caso contrario l'ipotesi di uniformazione tra regioni non è esclusa

Ancora dieci giorni, forse anche meno, per valutare se la strategia di un'Italia a colori diversificati sia sufficiente oppure no. Se insomma il lockdown sartoriale cucito su misura dei diversi scenari di rischio, com'è stato ribattezzato, sia riuscito nell'intento di non farci ripiombare in piena primavera. In caso contrario, come ha raccontato al direttore Claudio Cerasa Flavia Petrini, presidente della Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, “non so se sarà ancora possibile avere regioni con un colore diverso dal rosso”.

