Umbria, Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana in zona arancionione. Campania nel mirino

L’Italia cambia colore poco dopo le 18, appena i bar chiudono i battenti. Con un giro di telefonate e call su Zoom il ministro della Salute Roberto Speranza comunica ai cinque governatori interessati che, da mercoledì, da gialle le loro regioni diventeranno arancioni. L’ultimo dpcm d’altronde, quello contestato proprio dai governatori, parla chiaro: “Sentiti i presidenti”. E così la notizia la dà Marco Marsilio a nome dell’Abruzzo: “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell'Abruzzo, insieme ad altre quattro regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione”. Tempo qualche minuto e tocca a Giovanni Toti. Che non si limita alla cronaca, ma si lascia andare anche a un commento: “Pur rimanendo perplesso sulla differenza di trattamento rispetto alla scorsa settimana, a fronte di numeri più o meno simili, ritengo sia doveroso non entrare in polemica con il governo e prendere atto di questa decisione”. Indubbiamente, conclude il presidente della Liguria, “i nostri ospedali sono sotto forte pressione, il mondo medico chiede interventi e in queste situazioni riteniamo che il criterio di prudenza debba sempre prevalere”. Abruzzo, Umbria, Basilicata, Toscana e Liguria sono arancioni. E vanno a far compagnia alla Puglia e alla Sicilia. A sorpresa, la Campania rimane gialla. Per ora, però.



E si capisce così, o forse non si capisce abbastanza, il senso di questo sistema utilizzato per catalogare il paese alle prese con il virus in base a un algoritmo che tiene conto di ventuno (21) parametri. Un’enorme mole di dati che però stentano ad arrivare.

