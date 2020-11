“Aiutateci, come avevamo fatto noi”

"Siamo noi ora l’epicentro della pandemia”, perciò “diventa urgente che si attivino maggiormente trasferimenti anche verso ospedali meno colpiti del nostro”. Lo ha detto ieri Mario Alparone, direttore dell’ospedale San Gerardo di Monza, uno dei più grandi e tra i migliori in Lombardia, che in primavera era stato punto di riferimento anche per altri territori. Che sta succedendo negli ospedali, cosa sta andando storto? La domanda drammatica che tutta l’Italia si sta facendo, dalla Calabria al Piemonte, dai vertici della politica alle persone comuni, ha risposte emergenziali e risposte storiche. E anche radici che affondano nella poca capacità di condividere le risorse e in un residuo assurdo di localismo, per il quale muoversi da una città all’altra spesso continua a rivelarsi un viaggio mentale.

