Lattoferrina: come nasce la pseudocura anti Covid

In questi giorni nelle farmacie, e soprattutto in quelle di Roma, è diventato introvabile l’ennesimo ritrovato anti-Covid: la lattoferrina. Ed è anche anche questo l'inevitabile prodotto della pessima scienza abbinata al pessimo giornalismo che spingono i consumatori terrorizzati dal virus a fare incetta di nuove, presunte o asserite “scoperte” scientifiche. Ogni ondata ne porta una: prima era stata la volta della clorochina o del farmaco giapponese, ora è quella degli integratori come la quercetina o appunto la lattoferrina. Gli integratori, per chi vuole venderli a questi scopi, sono il massimo perché non hanno gli effetti collaterali: all’insegna del “male non fa” garantiscono il massimo profitto con il minimo di responsabilità.

