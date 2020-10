Curare i danni psicologici della pandemia

Una pandemia dall’impatto sociale ma anche e soprattutto psicologico. E’ per questo che al centro delle nostre conversazioni mettiamo quella con David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi. Lazzari dirige il Servizio Psicologico dell’Azienda Ospedaliera di Terni, e in questi giorni è uscita l’edizione aggiornata alla pandemia del suo ultimo libro “La psiche tra salute e malattia. Evidenze ed epidemiologia”. In termini psicologici qual è stato l’impatto della pandemia? Ci vorrà tempo per capire gli effetti complessi di questa vicenda sulla psiche umana, anche perché non sappiamo quanto ancora durerà e che evoluzione avrà. Però sappiamo bene che la pandemia, sia per gli effetti sanitari che per quelli sociali, ha determinato una crisi psicologica diffusa, con livelli di stress mai visti.

