"C'è bisogno di misure più drastiche per fermare il contagio", ci dice il presidente dell'Accademia dei Lincei

L'appello a non perder tempo e attuare misure drastiche entro tre giorni per fermare la seconda ondata della pandemia parte dal Presidente dell'Accademia dei Lincei, il fisico Giorgio Parisi. Destinatari dell’invito sono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Governo Conte. A supportare la richiesta cento scienziati e professori: bisogna assumere provvedimenti stringenti e drastici per evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno. Questo e’ quel che viene scritto nero su bianco. Abbiamo intervistato l’autore di questo appello, il Professore Giorgio Parisi.

