Non lasciamo indietro i malati non Covid

La salute è un bene prezioso e in questo momento storico il suo valore richiede la massima attenzione da parte di tutti. I numeri del Covid-19 ci prospettano un inverno complesso in termini di contagi suddivisi tra pazienti asintomatici, ospedalizzati e, purtroppo, in terapia intensiva; la situazione è certamente difficile ma sarebbe disfunzionale non ricordare che esistono persone che hanno patologie non Covid e che sembrano essere, c’è da augurarsi solo in apparenza, sparite dal radar del ministero della Salute e dalle Regioni.

Pubblicità

Pubblicità