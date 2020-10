Le Asl di Roma cambiano i turni per fronteggiare l'emergenza Covid

Aumentano i posti letto (2.38) e le postazioni di terapia intensiva (532) nel Lazio. Da stamattina, intanto, nella Capitale sono state imposte giornate di 12 ore di lavoro per gli infermieri, per ridurre il rischio di contagi nel personale

Non solo il coprifuoco. A Roma e nel Lazio anche l’organizzazione degli ospedali si prepara ad affrontare la fase più dura dell’emergenza Covid. Al primo punto, l’ordinanza della Regione di ieri ha stabilito il potenziamento immediato della rete ospedaliera Covid, con l’aumento di 1.190 posti letto e 231 terapie intensive in più dedicati all’emergenza (per un totale rispettivamente di 2.381 e 532 posti). Intanto, questa mattina alcune Asl romane hanno inviato una comunicazione interna per la revisione dei turni negli ospedali.

