Basta fake news sui vaccini

"Coronavirus: sperimentazione vaccino, morto un volontario in Brasile”. La notizia di per sé non sarebbe neanche tecnicamente sbagliata, dato che l’uomo brasiliano aveva effettivamente fatto la domanda per partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford. Il punto è che la dose non gli era stata nemmeno somministrata, e le cause del decesso sono indipendenti dal farmaco. Eppure ieri questa notizia ha girato moltissimo, un po’ ovunque nel mondo, e quando si è saputa la verità ormai i complottisti erano usciti dal recinto.

