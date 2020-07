"Non lo so". In tutta un’intervista in esclusiva al Foglio, il professor Antonio Bertoletti declina il dubbio in varie forme. "Se sei sincero dovresti dire che sappiamo poco o niente. Andiamo un po’ a naso… Ogni risposta è azzardata… La paura ti uccide ma bisogna evitare i messaggi semplicistici: 'O tutto bene o tutto male'". Il messaggio del professor Bertoletti è all’opposto. "Le cose sono complicate. È la biologia che è complicata". Bertoletti si riferisce agli studi sul Covid...

