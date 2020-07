C'è un vaccino sicuro contro il Covid. Ora bisogna capire quanto è efficace

L'azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti Covid-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere questa tappa. Una face a cui parteciperanno 30 mila persone, metà delle quali riceverà una dose di 100 microgrammi mentre l'altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare tre mesi, sino al 27 ottobre.

I risultati preliminari del vaccino sperimentale mRna-1273, pubblicati sul New England Journal of Medicine, mostrano che il farmaco è sicuro, generalmente ben tollerato e genera una risposta immunitaria negli adulti sani. Lo studio è stato realizzato dai ricercatori del National Institutes of Health (Nih) americano e da Moderna testando il vaccino sui primi 45 volontari, persone sane tra i 18 e i 55 anni. Ad aprile, il trial è stato ampliato per arruolare soggetti sopra i 55 anni e ora conta 120 partecipanti.

Dai test di laboratorio effettuati sul siero, tutti i partecipanti allo studio hanno sviluppato anticorpi neutralizzanti contro il nuovo coronavirus ma il titolo anticorpale ha raggiunto e (alle dosi di vaccino più alte) superato la media rilevata nel siero dei pazienti convalescenti solo dopo la seconda somministrazione. Un dato incoraggiante ma che non è ancora una prova definitiva di efficacia. Bisogna ancora capire se l'immunità raggiunta sia sufficiente a proteggere dall’infezione e per quanto tempo.

