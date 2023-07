Non c'è retorica bellicista né calcolo geopolitico nel nostro aiuto agli ucraini

Questa guerra ci sta estenuando. Non soltanto perché è tutt’altro che scontato che gli ucraini continueranno a resistere o riusciranno addirittura a ricacciare i russi fuori dei confini della loro terra. Ma soprattutto perché, in nome di trattative di pace che l’Europa dovrebbe instaurare anziché fornire aiuti militari all’Ucraina, ci stiamo autoflagellando inutilmente, perdendo di vista la realtà. In un articolo sul Domani del primo luglio, Mario Giro ha scritto che ci siamo assuefatti alla guerra, che non riusciamo ad andare oltre la retorica bellicista, mentre il mondo ci guarda ormai con crescente disgusto. Ma che significa? Se c’è qualcuno che ha molto da perdere in questa guerra siamo proprio noi europei: è una guerra in casa nostra, minaccia il nostro benessere, mette in fibrillazione le nostre economie, divide le nostre opinioni pubbliche. E saremmo così sprovveduti da continuare a fornire aiuti militari all’Ucraina, se solo ci fosse un’altra strada? Saremmo così criminali da preferire la guerra alla pace? A me sembrano domande surreali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE