Putin ha detto “guerra”. Si è trattato di una svista o era intenzionale?

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di voler “mettere fine alla guerra”, pronunciando proprio “guerra”, la parola proibita dal 24 febbraio 2022, e non “operazione militare speciale” come ordinato dal Cremlino. È difficile parlare delle cose senza poterle chiamare con il loro nome e infatti alcune testate giornalistiche hanno smesso di pubblicare i loro articoli perché non parlare del conflitto in Ucraina sembrava assurdo, parlarne senza poter scrivere la parola proibita sembrava ridicolo e usare la parola proibita era, invece, pericoloso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE