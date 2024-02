Che pasticcio! Addio anche ai mondiali di atletica nel 2027

La Fidal attacca il governo, il governo attacca la Fidal, l’assessore allo Sport del Campidoglio Alessandro Onorato se la prende con il ministro Andrea Abodi che contrattacca. Intanto, solo una cosa è certa, il pasticcio è grosso. La capitale ha appena incassato l’ennesima batosta. Se non era bastata la sconfitta nella corsa a Expo 2030, la mancata vittoria per ospitare la sede europea dell’autorità antiriciclaggio, ecco subito una nuova sconfitta per Roma: l’addio ai mondiali di atletica del 2027 (dopo gli europei che si svolgeranno quest’anno). Questa volta la corsa non è nemmeno cominciata. La Fidal, la federazione italiana di atletica leggera, in mattinata verga un comunicato che non lascia spazio a grandi interpretazione: “Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, la Fidal ha comunicato il ritiro della candidatura di Roma quale sede dei campionati del mondo del 2027. La decisione è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto”.

