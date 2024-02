Doccia fredda per l'Italia: l'Autorità europea antiriciclaggio andrà a Francoforte

Un’altra doccia fredda per Roma e per il governo italiano: la sede dell’Autorità europea antiriciclaggio andrà a Francoforte. Niente da fare per la candidatura della capitale portata avanti dal sindaco Gualtieri. Non bastano i 27 milioni di euro promessi per l’affitto di un edificio all’Eur da 17mila metri quadri (giudicati addirittura troppi) e tutti gli sgravi fiscali promessi ai futuri dipendenti Ue. La votazione notturna premia la capitale finanziaria tedesca. Quando il 30 gennaio Gualtieri era venuto a Bruxelles a presentare la sua città come sede ideale per la nuova agenzia Ue aveva puntato tutto sul fascino della città eterna e sull’esperienza della Guardia di Finanza, ma l’inquilino del Campidoglio era l’unico sindaco di un grande paese ad essersi presentato senza ministro dell’Economia. Infatti Giancarlo Giorgetti preferì non mettere la faccia su una sfida che si profilava tutta in salita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE