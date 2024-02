Claudio Baglioni benedice il “piccolo grande amore” Pd-M5s

Il sindaco Roberto Gualtieri gli consegna la Lupa capitolina, lui benedice il “campo largo” o “campo giusto” che dir si voglia (queste schermaglie lessicali le lascia alla politica). Claudio Baglioni è il piccolo grande federatore del centrosinistra. Altro che Goffredo Bettini. Ieri sera, dopo il suo concerto al Palaeur, il cantautore ha invitato diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, a una cena in una delle grandi sale del palazzetto dello sport romano. A brindare con Sergio Castellitto, Pierfrancesco Favino, Mara Venier, Massimo Giletti, Marco Giallini, eccoli i veri protagonisti. Da un lato l’ex ministro Pd Dario Franceschini, dall’altro il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte. Un cin cin alla Lupa e un altro alla vittoria in Sardegna. “E tu come stai?”.

