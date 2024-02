 Gualtieri parla alla sinistra dal termovalorizzatore di Copenaghen 

Operazione Copenaghen. Obiettivo: convincere con un video anche i più scettici che il termovalorizzatore è la soluzione giusta per risolvere il problema dei rifiuti in città. Lo scorso fine settimana il sindaco Roberto Gualtieri è volato in Danimarca. Un viaggio alla scoperta del mitologico termovalorizzatore che si trova nel cuore della capitale danese e che, per caratteristiche tecniche, volume di rifiuti trattati e impianti ancillari presenti (captazione della C02 e recupero delle ceneri), è molto simile a quello che, almeno sulla carta, il sindaco vuole realizzare a Roma. Gualtieri è stato accompagnato dall’ambasciatrice italiana in Danimarca Stefania Rosini che aveva organizzato il tour.

