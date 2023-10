Alle terme di Diocleziano per i vent'anni di Sky con Favino, Stefano Accorsi e Alex Del Piero

L’imperatore Massimiano si sarebbe molto divertito l’altra sera alle terme che dedicò a Diocleziano, oggi sede del Museo Nazionale Romano. Sky Italia ha scelto quel posto unico e affascinante per festeggiare i 20 anni in Italia a suon di musica (con i Santi Francesi e Lele Sacchi) e champagne Moët & Chandon. Stefano Accorsi arriva con Manuel Agnelli, Beppe Bergomi con Diego Della Valle, Pierfrancesco Favino con Anna Ferzetti. Salutiamo una spumeggiante Silvia D’Amico, Isabella Ragonese in total red, il sexy Gigi Datome, Michela Andreozzi e Morgan, simpaticamente perso in sé stesso, ma è la norma.

