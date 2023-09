Nemesi vuole che nel Municipio VIII si prepari l'ennesima fuga dal M5s

Dieci piccoli indiani sulla via della diaspora dal M5s: potrebbe essere questo il titolo della saga che sta andando in scena tra Regione e Municipi, con i consiglieri a Cinque Stelle che via via prendono la strada di altri partiti. Ed è uno strano scherzo della Nemesi, questo, per il Movimento che pochi anni fa eleggeva come sindaco Virginia Raggi. Ora, nel percorso a ritroso, i Cinque Stelle che partono si avvicinano alle forze tanto vituperate ai tempi di Beppe Grillo: Forza Italia e sinistra. L’ultimo in procinto di abbandonare il M5s, in favore del centrosinistra, risponde al nome di Marco Merafina, astrofisico, eletto in quell’VIII Municipio dove già un Cinque Stelle aveva manifestato il gran rifiuto per la precedente casa politica (Matteo Bruno – che ha fatto richiesta di passare al gruppo misto. Risultato: ora il M5s rischia di trovarsi senza rappresentanza nel parlamentino). Il crepuscolo dell’estate, comunque, aveva già visto l’uscita dal M5s di due consiglieri regionali, in favore di Forza Italia (al grido di “Giuseppe Conte è succube del Pd”).

