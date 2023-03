"Schlein ci segua anche sul no agli inceneritori". Parla la grillina Della Casa

“Schlein ci sta seguendo su molte cose mi auguro onestamente che faccia lo stesso anche sull’inceneritorei”. Roberta Della Casa, ex assessore del IV Municipio a Roma, fedelissima di Virginia Raggi e nuova capo gruppo del M5s in Regione Lazio fa un invito esplicito alla neosegretaria del Pd a cambiare linea sul termovalorizzatore che il sindaco dem della capitale Roberto Gualtieri vuole costruire. Più in generale chiede alla neosegretaria di cambiare la linea del suo nuovo Pd sul tema dei rifiuti e del loro smaltimento. “Mi piacerebbe se il Pd dicesse no agli inceneritori non solo a Roma e nel Lazio ma in tutta Italia, d’altronde non lo diciamo noi del M5s che sono impianti inquinanti e obsoleti, lo dice l’Europa, sarebbe sicuramente un bel passo”. Insomma per tornare a parlare con i dem si riparte dall’impianto che ha impedito l’alleanza elettorale in Lazio. “Quello immaginato da Gualtieri – dice Della Casa – è un impianto dannoso dal punto di vista ambientale, da quello della salute pubblica, inoltre è di vecchia generazione, enorme, e inefficiente anche dal punto di vista economico. Se il Pd facesse un passo indietro potremmo riprendere a parlare almeno sull’ambiente. Aspettiamo di capire quale sarà la direzione della nuova segretaria, chi è dalla parte dell’ambiente non può sostenere un impianto del genere”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE