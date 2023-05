La strategia del silenzio di Francesco Rocca, tra spiagge, verde e ballottaggi

In carica da febbraio, il governatore del Lazio lavora in sordina, seminando il dubbio nelle opposizioni. Resta un mediatore importante tra partiti che nella regione non sono così concordi come vorrebbero far sembrare

C’è, ma non si vede. E’ in carica fin dall’inizio di febbraio, ma i suoi movimenti, tolto il primo mese convulso per la formazione della giunta, si indovinano soltanto guardando in filigrana le foglie attorno alla Pisana. Che fa, dunque, mentre l’estate finalmente avanza, il governatore eletto in inverno Francesco Rocca, ex vertice Croce Rossa che in tanti avevano voluto indicare, nel centrodestra, come esponente della società civile capace di unire la coalizione che già sul candidato sindaco era stata messa a dura prova di decisionismo? C’è chi dice, tra gli eletti neri, verdi e azzurri, che “Rocca, è impegnato con i ballottaggi” e chi invece sottolinea “l’impegno strategico per il futuro”, e potrebbe essere tutto, vista la rarità di apparizioni e dichiarazioni del governatore. Piccoli indizi indicano intanto l’attenzione sul litorale, con i due milioni e mezzo per le spiagge, da ripartire tra i comuni interessati, e anche sul verde (settimana europea dei parchi), senza tralasciare la burocrazia e le carceri (a inizio maggio, ma era quasi un mese fa, si è fatta notare la presenza di Rocca a Regina Coeli, dove il governatore ha speso parole contro il sovraffollamento).