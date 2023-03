Rocca pensa a un commissariamento bis della Sanità del Lazio

"La situazione finanziaria è pesante", ha detto il nuovo presidente evocando la soluzione già adottata per oltre 12 anni. Il no dell'ex assessore D'Amato e l'incontro con i ministeri il prossimo 20 aprile

L’aveva indicata come priorità, la Sanità, il neo-governatore del Lazio Francesco Rocca. E la Sanità, nel Lazio, è stata a lungo una nota dolente anche per il predecessore Nicola Zingaretti, che aveva visto chiudersi il periodo di commissariamento (durato 12 anni) nel luglio del 2020. Ma la situazione resta difficile (e c’è ancora un piano di rientro), tanto che si guarda alla data del 20 aprile, giorno in cui la Regione Lazio incontrerà ministero della Salute e Mef, come a una data chiave per poter guardare oltre il deficit che due giorni fa Rocca ha evocato: “Il commissariamento della Regione è una valutazione del governo e non mia, ma di sicuro la situazione finanziaria è pesante, con un indebitamento di 22 miliardi. E nel 2033 si calcola un deficit di 600 milioni”.