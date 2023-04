La Sanità resta uno spauracchio per il Lazio, in attesa del giorno del giudizio

Mancano ancora quindici giorni, ma la riunione già programmata al Mef per il 20 aprile, presenti Regione Lazio, ministero della Salute e ministero dell’Economia, incontro previsto per il Lazio come per tutte le regioni che abbiano un piano di rientro in tema di bilancio per la Sanità, da tempo è al centro dell’attenzione costante (ufficiale e ufficiosa) della nuova giunta di centrodestra guidata da Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa italiana. Già una settimana fa il governatore aveva pubblicamente messo l’accento su un quadro a suo dire grave, nonostante il Lazio sia uscito nel luglio del 2020 da un commissariamento per la Sanità durato dodici anni: “La situazione finanziaria è pesante, con un indebitamento di ventidue miliardi, e in prospettiva si calcola un deficit di seicento milioni”, aveva detto Rocca, facendo da un lato capire che l’ipotesi di un successivo commissariamento non era da escludersi, e dall’altro rassicurando chi si era preoccupato per un eventuale sovrapposizione con il piano di rientro: “La valutazione resta in capo al governo, non sarebbe mia”, specificava Rocca, “e le ragioni del piano di rientro non cambiano, non ci sarebbe un inasprimento”.

