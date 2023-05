Tra le lapidi del cimitero acattolico, dove la morte si fa poesia

Ripido come una salita sul Monte Athos, in un silenzio arcuato da monastero vestito di marmo e di muschio, il cimitero acattolico è col passare degli anni divenuto per i turisti visita irrinunciabile. Rettangolo di lapidi e tombe che se ne sta a Testaccio alle spalle della Piramide Cestia, filamento cerimonioso di giardini dipinti tra fiori, erba millimetricamente curata e gatti costituisce uno dei luoghi più misteriosi e belli di Roma. Belli come solo la morte sa certe volte essere. Realizzato nel cuore montante del Grand Tour, quando per molti intellettuali, letterati e uomini d’istituzione stranieri soggiornare a Roma era considerato obbligo quasi morale, il cimitero acattolico si rese necessità per tutti quegli individui che non volevano, o non potevano, per confessione religiosa di appartenenza o per aver compiuto gesti che non ne consentissero l’inumazione nei cimiteri cattolici, si pensi ai suicidi, essere sepolti nei cimiteri cittadini. E se per molti questo è luogo obbligato di visita per la presenza delle tombe di Gramsci, di Camilleri, di Gadda, di Lussu, o anche di Keats e Shelley, il vero cuore d’ombra e di diamanti ctoni del cimitero se ne sta disperso per nomi in apparenza meno altisonanti ma dalle storie tanto strazianti quanto poetiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE