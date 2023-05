La terribile bellezza del sacro alla SS. Trinità dei Pellegrini

Non distante da Via Giulia e da Ponte Sisto, la Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini se ne sta chiusa nel suo impenetrabile rigoglio di dipinti, colori crepuscolari e in un meriggio eterno dalla consistenza soffusa - nutrita da una essenziale penombra che sembra richiamare una dimensione atavica, e in parte ormai smarrita, del Cristianesimo, la Chiesa si staglia obliqua e severa all’occhio di chi sappia coglierne la forma.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE