Roma, o dell'Inferno turistico: la sciatteria e il turismo in ciabatte

Idee zero e politica ancora meno. La retorica del turismo come petrolio in fondo questo porta: sottosviluppo

“Nel turismo non esistono né la vita né la morte, né la felicità, né il dolore: c’è soltanto il turismo, che non è la presenza di qualcosa, ma la privazione, a pagamento, di tutto”, quando Guido Ceronetti in “Un viaggio in Italia” scrisse queste righe non aveva davanti gli occhi l’impaludata consistenza di Via dei Fori Imperiali dove i parapetti di cantiere ormai costituiscono snodo essenziale del panorama, o i plotoni meccanici di monopattini parcheggiati con sadico gusto a impallinare la maestà del Colosseo.