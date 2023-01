Il De Russie taglia le luci, brillano quelle di “Call My Agent” e si omaggiano i fratelli Campana

Un’atmosfera speciale per ammirare al meglio, con uno stravolgimento di gusto e olfatto, le prelibatezze dello chef Fulvio Pierangelini. Mentre tra i protagonisti del remake di Dix Pour Cent c'è molta creatività

Tempi magri e Caro Bollette? L’idea geniale l’ha avuta l’Hotel de Russie, decidendo di spegnere, ogni giovedì, le luci del suo ristorante Le Jardin, affacciato sullo storico giardino del Valadier, organizzando feste e cene a lume di candela. Un’atmosfera speciale per ammirare al meglio, con uno stravolgimento di gusto e olfatto (tranquilli, non c’entra il Covid), le prelibatezze dello chef Fulvio Pierangelini. Tra rami e legno, è un giardino che richiama la memoria e suggerisce stimoli per un nuovo ciclo quello immaginato da Nicola Rotiroti con le sue opere, protagoniste alla Kou Gallery della mostra Tratto da una storia vera. Lo è, e commuove, quella che ci racconta al Museo Maxxi il designer Humberto Campana sul fratello Fernando, il progettista che ha normalizzato il riuso creativo e solidale, seguito da un doc su Angelo Mangiarotti. C’è molta creatività tra i protagonisti di Call My Agent Italia, versione patriottica by Sky della serie francese Dix Pour Cent. Prima in pompa magna con i protagonisti Marzia Ubaldi, Sara Drago, Maurizio Lastrico e i super guests: Stefano Accorsi, Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Corrado Guzzanti e Matilda De Angelis, illuminati, in quel caso sì, ma dai flash!