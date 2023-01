Call My Agent, ossia anche gli attori e i registi italiani sono capaci di autoironia

La scommessa era sugli attori italiani. Si faranno prendere in giro come il format “Call My Agent” prevede? Format, certo: la serie di Fanny Herrero intitolata nell’originale “Dix pour cent” – la percentuale che in Francia spetta agli agenti – vanta svariati remake. Nel Canada francofono, in Turchia, in Polonia. a Bollywood e in Inghilterra. Le ultime due dovrebbero essere nel catalogo Netflix, rispettivamente Amazon, ma in Italia non compaiono; Netflix propone invece la versione coreana “Behind Every Star”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE