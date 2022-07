La triste fine del Tevere e la lezione dimenticata di Orlando 

All’ingegner Paolo Orlando, mente eccellente dei secoli XIX e XX, genovese di nascita e romano di adozione a cui la toponomastica capitolina ha dedicato una via a Ostia Lido, vedere lo stato pietoso e paludoso in cui versa attualmente il Tevere, falcidiato dalla siccità, susciterebbe un moto di sconforto. Gentiluomo risoluto, oggi lo si definirebbe un ‘tecnocrate’. Fu tra i primi a voler svecchiare Roma e a lavorare per farla uscire dal suo stato di letargia mitografica e storica.

Orlando lavorò per la realizzazione di un ampio polo industriale nel quadrante sud ovest della città, tra Ostiense e Testaccio, e fu lui nella prospettiva della realizzazione di uno sbocco al mare della Capitale a ideare il quartiere della Garbatella. L’idea alla base del pensiero orlandiano era la necessità che Roma si congiungesse, come era stato in epoca imperiale, al suo mare. Fu per questo tra i primi a redigere un analitico piano per la navigabilità del Tevere, fiume che taglia Roma congiungendola al mare: gli appariva infatti inevitabile, in una città colta all’epoca agli albori del suo slancio vitale di fresca Capitale, come aumento del carico antropico, crescita dei plessi del potere istituzionale e insufficienza delle arterie stradali avrebbero ingenerato tra loro cospiranti una paralisi dello sviluppo.

