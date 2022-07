Dopo il rogo Centocelle brucia di rabbia. Ma Gualtieri non si vede

Via Palmiro Togliatti, incrocio via Casilina ore 10 del mattino. La strada è ancora chiusa. I nastri gialli della Polizia Locale bloccano il passaggio ad auto e scooter. Qui dietro, a Centocelle, periferia stretta tra Casilina e Prenestina nel quadrante est della città, quattro giorni fa è scoppiato l’inferno. In poco più di un’ora hanno preso fuoco una ventina di autodemolitori e una nube nera si è alzata in cielo, visibile praticamente da tutta la città. “Stanno completando pulizia, rilievi e messa in sicurezza non sappiamo quando riaprirà la strada”, spiegano i vigili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE