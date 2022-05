A Roma turismo in ripresa, ma 180 alberghi non riapriranno più

I turisti stanno tornando. E finalmente, dopo due anni di pandemia, si vede la luce in fondo al tunnel. Ma rispetto al pre Covid i numeri sono ancora bassi e per riprendersi a pieno, dal punto di vista turistico, ci vorrà ancora un anno. Guerra in Ucraina permettendo. “Sono stati due anni difficilissimi e non ne siamo ancora fuori. Se tutto va bene, torneremo a pieno regime nel 2024”, dice il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli. Il ritorno dei turisti (che rappresentano il 12 per cento del pil cittadino), del resto, si vede a occhio nudo, basta fare due passi in centro. “Sono tornati i nostri connazionali e gli europei: spagnoli, tedeschi, francesi, paesi del nord. E si ricominciano a vedere gli americani. Manca però un’importante fetta di mondo: il sud est asiatico, Cina, Corea, Giappone, paesi arabi e sud America. E Russia, naturalmente, che però è in forte calo già dal 2014, dalle prime sanzioni dopo l’invasione della Crimea”, continua Roscioli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE