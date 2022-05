Turismo? Serve una svolta di lusso da 520 mld. Parla il n°1 di Altagamma

L’altra sera, nella Galleria di Palazzo Colonna allestita per il pranzo di celebrazione dei trent’anni di Altagamma, si aggiravano piloti di Formula 1, Gabriele Muccino, il fotografo Paolo Roversi del ritratto a Kate Middleton, tutti nuovi membri onorari della fondazione. In epoca pre Covid, nessuno dei centododici produttori di vini, barche, moda, design e gestori di hotellerie di eccellenza li avrebbe mai invitati a far parte dell’associazione. Al limite, li avrebbero ingaggiati per le proprie campagne pubblicitarie. Dunque, qualcosa è cambiato, nell’enclave che racchiude il soft power italiano, fattura 126 miliardi di euro e occupa 1,92 milioni di persone per un contributo al pil pari al 7,4 per cento, e si chiama inclusività e coscienza di sé. Con la loro prima Carta dei valori, guida di autoregolamentazione etico-culturale che ricorda i princìpi fondativi delle grandi imprese illuminate dell’Otto-Novecento, Crespi-Olivetti per intenderci, i membri di Altagamma sono stati ricevuti prima dal presidente Sergio Mattarella e poi dal Pontefice.



