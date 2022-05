Il boom di turisti mostra un altro lato dell'attrattività italiana: gli hotel

Nel 2021 molti alberghi hanno cambiato proprietà passando in mani straniere, con un incasso pari a 2,1 miliardi. Quest'anno la caccia degli investitori continua ma l'incertezza sulla privatizzazione delle spiagge frena gli affari

Dopo il boom delle città d’arte a Pasqua, l’Italia è in piena ripartenza turistica post Covid con metà degli stabilimenti balneari già aperti grazie al caldo anticipato (attenzione, però, alla Goccia fredda, la perturbazione proveniente dal nord Atlantico). Gli ultimi due week end hanno fatto registrare il pienone non solo nelle “big four”, Roma, Milano, Firenze e Venezia, ma anche a Torino e Napoli grazie a eventi come Eurovision e il Salone del libro e il giro d’Italia. Trovare posto negli alberghi è diventata un’impresa. Ed è qui la vera novità. Mentre dal punto dei vista dei flussi, le presenze stanno tornando ai livelli pre-Covid grazie soprattutto al turismo domestico (gli italiani si scoprono sempre di più amanti dell’Italia), dal punto di vista degli investimenti sono gli stranieri a fare la differenza.