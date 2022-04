Dopo otto anni riapre (rinnovato) il planetario, merita la visita

I crateri della Luna, gli anelli di Saturno, i colori di Marte, i segreti della Via Lattea, le luci lontane delle altre galassie, le nebulose, i soli e i buchi neri. Dopo 8 anni di chiusura finalmente in città riapre il Planetario. La chiusura forzata è stata dovuta ai lavori di restauro del Museo della Civiltà Romana, all’Eur, al cui interno è ospitato. Il Museo è ancora chiuso, ma con i 18 milioni in arrivo dal Pnrr forse si riuscirà ad anticipare la riapertura, prevista per il 2026. Ma intanto, proprio a ridosso del Natale di Roma, ecco il nuovo Planetario (a tagliare il nastro una settimana fa c’erano Roberto Gualtieri e Miguel Gotor). “La chiusura ci ha consentito di modernizzarlo e ora abbiamo una struttura all’avanguardia che non ha nulla da invidiare ai migliori planetari del mondo”, afferma Gabriele Catanzaro, astronomo e comunicatore, membro dello staff scientifico insieme a Giangiacomo Gandolfi, Gianluca Masi e Stefano Giovanardi.

