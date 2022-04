L'enigma “Roma Capitale”: si va davvero verso la città-regione?

Sono trascorsi ventuno anni dall’approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, cinquanta dalla (tardamente attuata) entrata in vigore delle Regioni e ben centocinquanta dal riconoscimento di Roma quale Capitale della nascente Italia, nel suo irrisolto e tortuoso processo di nation-building.

E tortuoso lo è anche il non ancora concluso iter di approvazione di una riforma costituzionale che munisca la Capitale di poteri idonei all’esercizio di funzioni capitali. La notizia è che la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo base di una revisione costituzionale che incidendo sul terzo comma dell’articolo 114 Cost. trasformerebbe Roma in una Regione. La strada è ancora lunga e impervia, ma almeno un passo in avanti è stato percorso. Relatori del provvedimento di revisione costituzionale, i deputati Stefano Ceccanti (PD) e Annagrazia Calabria (Forza Italia), ma il clima che si respira in Commissione sembra essere non solo propositivo, ma finalmente, dopo ventuno anni, anche positivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE